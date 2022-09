Roma, operazione antidroga: arrestate otto persone

È di otto arresti il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato sulla prevenzione e repressione dei reati di spaccio di stupefacenti nella periferia Est di Roma e nei quartieri Appio e Ardeatino.

Gli arresti nei quartieri Appio e Ardeatino

I poliziotti di "San Basilio" hanno arrestato un 53enne italiano. Gli investigatori, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rintracciato nell'appartamento dell'uomo 600 grammi di cocaina e 28mila euro in contanti, probabile provento di spaccio. Anche gli agenti di "Prenestino" hanno arrestato per spaccio di un 49enne italiano su via Giorgio Morandi. In suo possesso sono stati ritrovati 10 grammi di cocaina. In zona Appio, su via Pietro Fedeli, i poliziotti del Commissariato "Appio" hanno arrestato per spaccio un 49enne italiano trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. Ulteriori dosi sono state rintracciate dentro casa, per un quantitativo complessivo di circa 70 grammi. Gli investigatori del Commissariato "Colombo", in zona Ardeatina, hanno perquisito l'appartamento di un italiano 52enne già sottoposto alle misure domiciliari. In casa sono stati trovati 18 grammi di cocaina, oltre a 2.465 euro in contanti. Sono numerosi gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato lungo tutto il litorale romano da Ladispoli ad Anzio.

Le altre persone ammanettate

Gli agenti del Commissariato "Spinaceto", durante un normale controllo, hanno fermato un italiano 69enne con un ordine di carcerazione a proprio carico. L'uomo è stato anche trovato in possesso di un coltello e, nell'appartamento dove era saltuariamente domiciliato, a seguito di perquisizione è stata trovata della sostanza stupefacente del peso di 4 grammi e 330 euro. Assieme all'uomo è stata arrestata anche la compagna, un'italiana di 52 anni. I poliziotti del Commissariato "Anzio-Nettuno" hanno arrestato per spaccio un ragazzo 23enneche aveva 14 grammi di hashish e 1535 euro in contanti in auto mentre nel magazzino dell'attività commerciale di proprietà del sospettato è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Gli agenti del commissariato Ladispoli hanno arrestato un ragazzo albanese di 27 anni, a cui, durante un controllo stradale, sono stati trovati all'interno del suo veicolo, 23 grammi di cocaina e 5 grammi circa di hashish.