Gina Lollobrigida è stata ricoverata in un ospedale a Roma a causa di un femore fratturato. L'attrice, 95 anni, sarebbe caduta in casa ieri. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma dovrà subire un intervento chirurgico che è in programma per domani. Lo riferisce il suo legale, l'avvocato Antonio Ingroia.