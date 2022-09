Oggi la beatificazione di Papa Luciani, Mattarella a San Pietro

Si terrà oggi a piazza San Pietro alle 10.30 la messa con il rito di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella guiderà la delegazione ufficiale italiana alla messa, celebrata da papa Francesco. Lo rende noto la Prefettura della Casa pontificia.

Albino Luciani fu Papa per soli 33 giorni, dal 26 agosto al 28 settembre 1978, quando morì nel Palazzo Apostolico, ufficialmente per infarto miocardico acuto. Eletto in Conclave dopo la morte di Paolo VI, da pastore aveva sempre manifestato attenzione per gli ammalati, per i poveri e per il mondo operaio. Sarà una giornata storica anche a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, paese natale di papa Luciani che conta poco più di mille abitanti.