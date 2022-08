Scontro tra due veicoli sulla via Aurelia, tre feriti

Incidente stradale stamani alle 8 in via Aurelia con tre feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8 al chilometro 29 di via Aurelia, in direzione Roma. Lo scontro ha riguardato un autofurgone e un pick up.

I soccorsi

I pompieri hanno soccorso ed estratto dalle due vetture tre persone, che poi sono state affidate alle cure del personale sanitario. Dopo essere stati stabilizzati, i tre feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Civitavecchia, al policlinico Gemelli ed all'Aurelia Hospital.