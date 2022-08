Roma, ferisce poliziotti in strada che gli sparano a una gamba: preso

Un uomo di 31 anni, armato di coltello, si è scagliato contro gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Appio ferendone due; i poliziotti hanno reagito sparando alcuni colpi di pistola e ferendo l'uomo ad una coscia. E' successo intorno alle 21 di ieri in via Anicio Gallo, nel quartiere Appio, a Roma.

La vicenda

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era in evidente stato di alterazione. I poliziotti dopo avere utilizzato anche il taser, senza successo, per fermare il 31enne hanno esploso due colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Il 30enne è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. E' in stato di fermo per reati di resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.