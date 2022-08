Il rogo è divampato questo pomeriggio nella zona di Guidonia Montecelio, in prossimità di via Tiburtina

Un incendio è divampato questo pomeriggio nella zona di Guidonia Montecelio, in prossimità di via Tiburtina, in provincia di Roma. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino verso abitazioni e strutture industriali. Sono state evacuate alcune case lambite delle fiamme.