Roma, riceve quadri per 100mila euro e non li paga: denunciato

Brutta avventura per un commerciante d’arte a Roma, al quale è stato impedito di rientrare nell’abitazione di un acquirente per riscuotere il denaro, dopo avergli consegnato quadri per un valore di 100mila euro. Questo è quanto l’uomo ha raccontato ai carabinieri, allertati dallo stesso, spiegando come dopo essere sceso in auto per recuperare della documentazione, non sia stato più possibile per lui rientrare nell’abitazione di piazza Ara Coeli. Denunciato l’acquirente per aver tentato di appropriarsi delle opere senza pagare, i quadri sono stati restituiti al legittimo proprietario.