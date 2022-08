Roma, aggredisce il fratello per soldi: arrestato 54enne

Nella mattinata di martedì 2 agosto, dopo una chiamata al 112, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Trieste in via Tripolitania a Roma, per arrestare un 54enne accusato di aver aggredito il fratello. Al rifiuto di prestargli del denaro, l’uomo avrebbe sferrato un calcio al fratello rompendogli la caviglia. All’interno dell’abitazione presente anche l’anziana madre disabile, che ha successivamente raccontato ai carabinieri come il figlio non fosse nuovo a questo genere di comportamenti. Dopo l’inziale carcerazione, il 54enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di avvicinamento al fratello con braccialetto elettronico.