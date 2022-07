La vespa orientalis invade Roma, è attratta dai rifiuti

Roma viene invasa dalla vespa Orientalis, che "a Roma non veniva segnalata dagli anni Cinquanta", spiega Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista. Come riporta La Repubblica, è attratta dai rifiuti.

Il racconto

L'esperto è stato chiamato da una donna a Monteverde - stesso quartiere del sindaco Roberto Gualtieri - che, di ritorno dalle vacanze, si è ritrovata con queste strane vespe sul balcone. "L'impianto dell'allarme non era stato chiuso bene da chi ha effettuato il lavoro e così le vespe sono entrate dentro - spiega l'uomo -. Rispetto alle vespe comuni hanno una capacità di pungere superiore, se molestate, e sono più a rischio anziani e bambini, e coltivazioni". Si tratta, precisa l'esperto, di una specie "segnalata a Roma negli anni '50, ma mai censita prima d'ora". Per questo, "per certificare l'arrivo della vespa Orientalis in città", Lunerti ha preso tre operaie e una regina.