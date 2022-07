Ricordato a Roma il vice brigadiere Mario Cerciello Rega

Si è tenuta ieri sera presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro la cerimonia in memoria del carabiniere ucciso nel terzo anniversario della sua morte

Si è svolta ieri sera a Roma, in occasione del terzo anniversario della sua morte, la cerimonia in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, medaglia d’oro al valor civile. Presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro, ubicata nell’omonima piazza, alla presenza del Gen. D. Antonio de Vita, comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, è stata celebrata una Santa Messa di commemorazione, officiata da don Donato Palminteri, Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Lazio”, che ha visto la partecipazione della vedova, Rosa Maria Esilio, dei familiari, dei colleghi, della rappresentanza militare e di tanti conoscenti del militare.