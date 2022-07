Roma, il linguista Serianni è in coma: prognosi riservata

Cronaca

Nato a Roma il 30 ottobre 1947, è considerato una delle figure più autorevoli tra gli studiosi della lingua italiana. Socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Crusca e dell’Arcadia, nel 2006 è stato nominato dall'allora ministro dei Beni Culturali presidente di una 'Commissione tecnica con il compito di procedere a un complessivo esame del linguaggio e della terminologia in materia di beni e attività culturali e di elaborare le relative proposte'

Il linguista Luca Serianni è stato investito a Ostia ed è in gravi condizioni. L'ex docente della Sapienza è stato travolto da una auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. L'auto che lo ha travolto si è fermata e la donna che era alla guida ha prestato immediatamente soccorso