Roma, fa volare un drone vicino al Colosseo: denunciato un turista

Ha fatto volare un drone all'interno del parco archeologico del Colosseo, a Roma, per questo un turista statunitense di 27 anni è stato identificato e denunciato da una pattuglia della Polizia Locale. Ad intervenire gli uomini del Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, in servizio di controllo antiabusivismo nella zona che hanno fermato l'uomo mentre era intento a far volare il dispositivo, in violazione alla normativa in vigore. Il drone è stato posto sotto sequestro.