Roma, scontro tra scooter e furgone in via Aurelia: morto 52enne

Un uomo di 52 anni è morto a Roma in un incidente che ha coinvolto quattro veicoli. È avvenuto stamattina alle 7.30 in vi Aurelia, in prossimità della Clinica Pio XI.

L'incidente

Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti Polizia Locale Roma Capitale, lo scontro è avvenuto frontalmente tra un furgone e uno scooter. A seguito del forte impatto, il conducente del motociclo è morto nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri due veicoli. I caschi bianchi hanno posto sotto sequestro i mezzi e i conducenti dei veicoli sottoposti agli esami tossicologici di rito. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.