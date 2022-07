Riapre Locanda dei Girasoli, gestita da ragazzi con sindrome di Down

L'attività avrà come sede i locali Ater in via Taranto, un tempo occupati abusivamente da Forza Nuova. I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a settembre e a Natale è prevista la vera e propria riapertura

Riapre a Roma la Locanda dei Girasoli, La pizzeria, gestita da ragazzi con la sindrome di Down, avrà come sede i locali Ater un tempo occupati abusivamente da Forza Nuova e ora sgomberati. Dopo 22 anni di attività, la Locanda dei Girasoli, che si trovava in zona Tuscolana, aveva chiuso nel gennaio 2022, anche a causa degli effetti delle restrizioni imposte dal Covid. Ora si prepara a ripartire dai nuovi locali in via Taranto, zona Appio. La realtà sarà gestita dal Consorzio Sociale "Sintesi" onlus che dal 1999 offre lavoro a tanti ragazzi e ragazze con la sindrome di Down. Qui lavoreranno 25 di loro, accompagnati da uno staff di una decina di persone, compreso uno psicologo. I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a settembre e a Natale è prevista la vera e propria riapertura.