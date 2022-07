Il rogo è divampato questo pomeriggio: la densa coltre è visibile nel quadrante est della Capitale, compresa l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio. Le fiamme stanno interessando vari autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta

L'incendio

L'incendio sta interessando vari autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti. Gravi disagi legati alla nube di fumo scaturita dall'incendio. Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina.