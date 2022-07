Covid Lazio, il bollettino: 4.777 nuovi casi, a Roma 2.954

Economia

Covid, rimborso o voucher? Come non perdere i soldi delle vacanze

Casi in aumento in estate: il ritorno del coronavirus preoccupa molti italiani, che temono di essere positivi in prossimità della partenza per le ferie. Il Codacons ha stilato un vademecum con le regole da seguire: ecco i principali consigli

È arrivata l’estate e i contagi sono in aumento. Il Covid è tornato a bussare proprio in coincidenza con l’arrivo della bella stagione, per questo molti italiani sono preoccupati di cosa possa succedere alle loro vacanze se dovessero infettarsi poco prima di partire per le ferie

Si spiega così la corsa alle assicurazioni, che permettono di essere parzialmente tutelati in caso di positività all’estero, dove curarsi può essere molto costoso. Ma cosa fare se si scopre di avere il Covid prima della partenza? Ecco qualche consiglio