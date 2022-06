Intercettati a Ciampino contanti per 140mila euro non dichiarati

Banconote sia in dollari che in euro, per un controvalore complessivo di oltre 70mila euro, sono state rinvenute durante i controlli di routine nel bagaglio a mano di un passeggero

Circa 140mila euro in denaro contante non dichiarato sono stati intercettati all'aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Banconote sia in dollari che in euro, per un controvalore complessivo di oltre 70mila euro, sono state rinvenute durante i controlli di routine - spiega la GdF - nel bagaglio a mano di un cittadino libanese, proveniente da Tel Aviv con volo privato. Un altro passeggero di nazionalità bulgara, in partenza per Budapest con un volo commerciale, è stato trovato in possesso di denaro contante per altri 70mila euro.

Il sequestro

I due - riferisce la GdF - non avevano presentato la dichiarazione valutaria. Essendo stata superata la soglia di legge, si è proceduto in entrambi i casi al sequestro in via amministrativa della metà della somma eccedente 10mila euro, quale garanzia del versamento della sanzione che sarà irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.