Un vasto incendio di sterpaglie è divampato presso alcuni terreni agricoli in località Ponte di Nona, a Roma. I vigili del fuoco, spiegano in un tweet, sono intervenuti sul posto con tre squadre e un elicottero riuscendo a preservare dalle fiamme cinque capannoni. In uno di questi, adibito canile, hanno salvato 20 cuccioli di cane.