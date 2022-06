Riforma poteri Roma Capitale, il testo approda in Aula alla Camera

Da domani in Aula alla Camera la riforma costituzionale per attribuire a Roma Capitale i poteri legislativi di una Regione

Approda domani in Aula alla Camera la riforma costituzionale per attribuire a Roma Capitale i poteri legislativi di una Regione. Il testo, licenziato giovedì dalla Commissione Affari costituzionali, potrebbe tuttavia subire qualche modifica, in particolare sul ruolo dello Stato nell'approvazione dello Statuto della Capitale. Inoltre dovrà essere affrontato il tema del rapporto con la Città Metropolitana.

Il testo

Il testo, su cui i relatori Annagrazia Calabria (Fi) e Stefano Ceccanti (Pd), hanno costruito la mediazione accogliendo emendamenti anche della Lega e di Fdi, prevede che lo Stato riconosca a Roma Capitale, "forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria", mentre ad oggi venivano riconosciute solo l'autonomia amministrativa e finanziaria; inoltre lo Stato dovrà anche "assicurare adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni".

Quanto ai poteri legislativi saranno quelli delle Regioni (articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione), "esclusa la tutela della salute" che rimane in capo alla Regione Lazio. Tali poteri legislativi saranno "individuati con statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio". Su questo punto Riccardo Magi (+Europa) ha sollevato delle perplessità osservando che gli statuti delle Regioni vengono approvati da legge del Parlamento e non si comprende perché ciò non debba avvenire per Roma Capitale. Anche la Bicamerale per gli Affari Regionali, nel parere del relatore Roberto Pella (Fi) ha chiesto la stessa soluzione. E' probabile quindi che il nodo della gerarchia delle fonti venga affrontato in Aula.

Il testo Calabria-Ceccanti prevede poi che "entro un anno" dall'entrata in vigore della riforma l'assemblea capitolina adotti lo statuto. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale "si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione" vale a dire il fatto che come per le normali Regioni, Roma Capitale possa impugnare davanti alla Consulta le leggi dello Stato o della Regione Lazio che reputa ledano la sua competenza, o viceversa.