Roma, fa il bagno nella Fontana di Trevi: bloccato e sanzionato 26enne

Il giovane è stato fermato alle 5 di questa mattina da una pattuglia della polizia locale non appena entrato all’interno della Fontana. Nei suoi confronti è stata elevata una multa di 450 euro

Era entrato nella Fontana di Trevi per farsi un bagno: un 26enne residente in Spagna è stato bloccato alle 5 di questa mattina da una pattuglia della polizia locale, nel corso del servizio di controllo a tutela delle piazze e monumenti del centro storico. Il giovane è stato fermato non appena entrato all'interno della Fontana. Fatto uscire subito dall'acqua, gli agenti del I Gruppo Trevi lo hanno identificato e sanzionato. Nei confronti del giovane è stata elevata la sanzione di 450 euro secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana