Roma, scontro tra auto e moto: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave: è il bilancio di un incidente avvenuto tra un'auto e una moto la scorsa notte, poco prima dell'una e mezzo, in via Appia Nuova in zona Capannelle, periferia sud est della Capitale. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dei Castelli.

I soccorsi

Sono intervenute le forze dell'ordine, 118 e i vigili del fuoco perché la moto era era completamente avvolta dalle fiamme. Si ipotizza un impatto molto violento poiché i soccorritori hanno trovato le due persone a circa 200 metri dai veicoli.