Spaccio a Tor Bella Monaca, sequestrati 17 chili di droga

Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri a Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, per spaccio. L'uomo, che si trovava già in stato di sorveglianza speciale, è stato trovato in possesso di 17 chili di droga durante un controllo in borghese nella zona. Il suo arresto è stato convalidato.

L'arresto

Nell'auto del 41enne sono state rinvenute diverse scatole, con indicato sull'etichetta un indirizzo diverso da quello di residenza dell'uomo. I carabinieri aprendole hanno trovato otto chili di hashish e oltre quattro di marijuana. A casa del 41enne i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato anche 1,5 chili di hashish e 2.910 euro, ritenuti provento dello spaccio. Grazie a successivi approfondimenti, i carabinieri hanno scoperto, in giacenza presso un corriere, due pacchi arrivati dalla Spagna e diretti all'arrestato contenenti tre chili di marijuana.