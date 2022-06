Roma, svaligiavano supermercati: presa coppia rapinatori seriali

I due sarebbero responsabili e autori di tre rapine in supermercati in tre zone della Capitale, Esposizione, Colombo e San Giovanni. I colpi sarebbero stati attuati a partire da gennaio fino allo scorso aprile

Arrestati dalla polizia in flagranza di rapina, in un supermercato in zona Tiburtino di Roma, la scorsa notte, un 32enne e un 52 enne. I due sarebbero responsabili e autori di tre rapine in supermercati in tre zone della Capitale, Esposizione, Colombo e San Giovanni. I colpi sarebbero stati attuati a partire da gennaio fino allo scorso aprile.

Le indagini

Nel corso delle indagini gli investigatori avevano notato una modalità seriale del duo. Mascherati, la coppia arrivava sul posto su uno scooter rubato e a quel punto uno dei due rimaneva a fare fa palo, mentre il complice compieva la rapina armato di pistola. A incastrarli poi alcuni tatuaggi sul volto, indicati da alcuni testimoni, e la presenza anche nell'ultimo colpo dello scooter.