Cassino, bambina di sette anni morsa da un pitbull

Una bambina di sette anni residente a Cassino è stata morsa da un pitbull nel tardo pomeriggio di ieri mentre andava in bicicletta vicino casa in località Caira. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi

La piccola è stata trasportata al pronto soccorso del 'Santa Scolastica' di Cassino dove i medici hanno dovuto applicare una ventina di punti di sutura agli arti superiori e inferiori e all'addome. In ospedale era presente anche la madre che ha cercato di strappare la piccola dalle fauci del molosso.