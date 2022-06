Sfasciano mobili e rubano 3mila euro, tre arresti ad Anzio

Tre cittadini romeni, di 46, 40 e 32 anni, sono stati arrestati dalla polizia ad Anzio in quanto accusati di essersi presentati a casa di alcuni connazionali pretendendo una somma più alta di quella pattuita e aver picchiato i proprietari scappando con tremila euro. I tre responsabili sono stati bloccati lo scorso 30 maggio ma l’episodio risale a gennaio.

La vicenda

Dichiarando un debito nei confronti delle vittime per la cessione di un'attività commerciale, i tre si sarebbero presentati a casa loro minacciandole e intimandole a pagare una cifra maggiore di quanto stabilito in precedenza. Al loro rifiuto, i tre avrebbero rotto vari mobili e ferito una persona, fuggendo poi con tutti i contanti di un portafogli. A seguito di indagini il gruppo è stato individuato e arrestato per tentata estorsione, violazione di domicilio, tentata rapina, danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni aggravate, dagli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno.