Roma, incidente sulla Salaria: 80enne muore dopo un malore

La vittima era alla guida della sua auto Ford Turneo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, colpendo prima un albero, per poi finire all'interno di una cunetta nella corsia opposta a quella di percorrenza

Morto per un malore dopo un grave incidente un 80enne ieri pomeriggio intorno alle 15 su via Salaria a Roma. La vittima era alla guida della sua auto Ford Turneo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, colpendo prima un albero, per poi finire all'interno di una cunetta nella corsia opposta a quella di percorrenza.

Il malore

Subito dopo essere uscito dal veicolo e aver dato l'allarme, sarebbe morto a causa di un malore. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza della zona.