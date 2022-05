Roma, lascia la figlia di 5 anni in auto sotto il sole: denunciato

I carabinieri hanno infranto il finestrino dell'auto e tirato fuori la piccola. Il padre ha motivato la sua assenza affermando che si era allontanato per compare alcune cose al supermarket. I carabinieri lo hanno denunciato per abbandono di minore

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver lasciato la figlia di cinque anni chiusa in auto con una temperatura che superava i trenta gradi per venti minuti. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Gabrio Casati, in zona Tufello.

L'intervento dei carabinieri

A quanto si è appreso l'uomo, un 39enne di origini moldave, si è allontanato dall'auto per fare la spesa al supermercato lasciando la bambina nella vettura. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni passanti che hanno notato come la bimba sembrasse svenuta. I militari hanno infranto il finestrino dell'auto e tirato fuori la piccola che era in buone condizioni di salute. Il padre, giunto dopo pochi minuti, ha motivato la sua assenza dicendo che si era allontanato per pochi minuti per compare alcune cose al supermarket. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno denunciato per abbandono di minore affidando la piccola alla madre.