Roma, auto in fiamme nel parcheggio di via Valente

È successo poco prima delle 12 lungo la via Prenestina: danneggiata una seconda vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti impedendo che le fiamme arrivassero ad altri mezzi parcheggiati

Un'automobile è stata data alle fiamme poco prima delle 12 all'interno del grande parcheggio di via Valente, lungo la via Prenestina a Roma. Una seconda autovettura è stata danneggiata. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme aggrediscono altri mezzi parcheggiati. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale.

I precedenti incendi

Il grande parcheggio non è nuovo a questi atti vandalici. Più volte, spiegano i residenti del quartiere, è accaduto che siano state appiccate le fiamme a mezzi parcheggiati. Sullo stesso piazzale-parcheggio lo scorso anno è stato dato alle fiamme anche un grande manufatto il cui scheletro non è mai stato demolito. Ed è diventato un riparo per senza tetto.