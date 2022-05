Roma, rompe vetro e aggredisce autista del bus: ferito 42enne

L'uomo sarebbe salito a bordo del mezzo pubblico in stato di ebbrezza e avrebbe frantumato il vetro della cabina che separa il conducente del bus dai passeggeri, colpendo poi con dei pugni la vittima prima di scappare e far perdere le sue tracce

I carabinieri di Tor Sapienza hanno avviato le indagini per identificare l'uomo che ha frantumato con un pugno un vetro di un autobus e ferito un autista di Roma Tpl. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri nella Capitale in via Achille Vertunni, zona La Rustica. La vittima, autista della linea 543, ha 42 anni.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe salito a bordo del mezzo pubblico in stato di ebbrezza e avrebbe frantumato il vetro della cabina che separa il conducente del bus dai passeggeri, colpendo poi con dei pugni la vittima prima di scappare e far perdere le sue tracce. L'autista ha raccontato quanto avvenuto ai carabinieri di Fidene. La vittima è stata medicata per le lievi ferite riportate, prevalentemente schegge di vetro, all'ospedale Pertini. Avviate intanto le indagini da parte dei Carabinieri di Tor Sapienza, competente su questa zona della Capitale.