Incendio a Roma, sette auto in fiamme

Il rogo sarebbe partito da un veicolo in movimento, il conducente avrebbe accostato e da lì le fiamme si sarebbero propagate agli altri mezzi in sosta. Non risultano feriti

Un incendio che ha coinvolto sette auto è divampato questo pomeriggio verso le 15.30 in via Latina, all'altezza di via Cilicia, a Roma. Sul posto sono intervenute alle 15:30 di oggi due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte.

L'incendio delle auto a Roma

L'incendio sarebbe partito da un'auto Mercedes classe E in corsa. Il conducente avrebbe accostato e da lì le fiamme si sarebbero propagate agli altri veicoli in sosta. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale di Roma Capitale che ha temporaneamente chiuso la strada per garantire la sicurezza della circolazione stradale.