Colleferro, trovato con cocaina e sostanza da taglio: arrestato 65enne

Arrestato a Colleferro, vicino Roma, un uomo di 65 anni per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. L'uomo è stato trovato dai carabinieri con due involucri contenenti 15 grammi di cocaina e 46 grammi di sostanza da taglio. Rinvenuti poi anche 295 euro, probabilmente frutto dello spaccio. Il 65enne avrebbe potuto confezionare fino a 250 dosi. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria di Velletri che ha anche deciso per lui l'obbligo di firma in caserma.