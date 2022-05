Incidente a Roma, scontro tra moto e furgone: 36enne in codice rosso

Incidente nel primo pomeriggio nei pressi di via Trionfale, a Roma. Un motociclista di 36 anni è ricoverato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito dopo essersi scontrato con un furgone. Il conducente del mezzo, di 29 anni, è stato trasportato all'ospedale San Carlo per accertamenti dopo alcune ferite riportate. Sul posto gli agenti del I Gruppo Prati della polizia Locale di Roma Capitale.

La dinamica

Dai primi rilievi degli agenti, sembra che il furgone abbia imboccato contromano il tratto di strada interessato, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiare la dinamica dell'accaduto. Nel corso del pomeriggio sono sopraggiunte altre pattuglie dei caschi bianchi per chiusura momentanea della strada e per agevolare la viabilità.