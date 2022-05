L'uomo è stato notato da alcuni passanti mentre era in azione in via Gerolamo Cardano

Un uomo è stato arrestato a Roma stanotte all'una e mezza per furto. L'uomo è stato visto da alcuni passanti mentre tentava di forzare la portiera di un'auto in via Gerolamo Cardano, zona Portuense. Dopo la convalida del fermo, l'arrestato sarà portato oggi in aula per il processo per direttissima.