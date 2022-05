Frosinone, arrestati tre dipendenti Asl per concussione

Gli accertamenti erano scattati a dicembre 2019 in seguito a un'informativa su presunte illegittime richieste di denaro da parte degli operatori della camera mortuaria nei confronti delle agenzie di onoranze funebri

Disposti gli arresti domiciliari per tre dipendenti della Asl di Frosinone, indagati per concorso in concussione continuata. Si tratta di due tecnici-necrofori e una ausiliaria specializzata.

L'inchiesta

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Frosinone al termine delle indagini coordinate dalla procura e svolte dai carabinieri. Gli accertamenti erano scattati a dicembre 2019 in seguito a un'informativa su presunte illegittime richieste di denaro da parte degli operatori della camera mortuaria nei confronti delle agenzie di onoranze funebri.