Donna muore in ospedale dopo maltrattamenti, arrestato il marito

Per l'uomo nell'agosto 2020 era stato disposto un ammonimento per violenza domestica emesso dal questore

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia e portato nel carcere di Frosinone con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Il 38enne, di origini romene, avrebbe per anni sottoposto la moglie 33enne e la figlia a ripetute vessazioni, violenze fisiche, morali e psicologiche. La donna è morta in un ospedale di Roma nel gennaio 2021, e secondo le indagini della IV sezione della Mobile di Roma, sarebbero state le violenze subite a portare al decesso.

Le indagini

L'attività d'indagine è partita dopo il ricovero della donna, arrivata in ospedale in gravissime condizioni. Gli investigatori hanno ricostruito i precedenti episodi di aggressione fisica e i numerosi accessi al pronto soccorso della 33enne, motivati spesso come incidenti domestici. Per l'uomo nell'agosto 2020 era stato disposto un ammonimento per violenza domestica emesso dal questore.

Il 38enne inoltre avrebbe a un certo punto deciso di allontanare la bambina dalla madre, portandola in Romania dai nonni paterni, affinché la donna potesse lavorare di più e migliorare le entrate economiche della famiglia.