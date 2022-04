Latina, tormentava la ex: ammonito per stalking dal questore

Qualora l'uomo dovesse reiterare i comportamenti alla base del provvedimento di ammonimento e, quindi, violarlo, scatterà la denuncia d'ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Il Questore di Latina ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un uomo di 47 anni. La ex fidanzata ha raccontato alla polizia che dalla fine della relazione, avvenuta nel mese di novembre 2021, l'uomo per motivi di gelosia, aveva iniziato a essere ossessivo e a usare violenza verbale e psicologica nei suoi confronti.

La ricostruzione dei fatti

Inoltre, la 47enne la pedinava o le inviava una quantità enorme di messaggi con minacce e ingiurie tanto da indurla a bloccare i contatti social e telefonici. Numerose poi le scenate di gelosia, avvenute alla presenza di amici e conoscenti. Al termine dell' istruttoria, riscontrate oggettivamente le dichiarazioni della donna, il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell'ammonimento nei confronti dello stalker. Qualora l'uomo dovesse reiterare i comportamenti alla base del provvedimento di ammonimento e, quindi, violarlo, scatterà la denuncia d'ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.