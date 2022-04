Velletri, viola divieto di avvicinamento e ferisce la ex: arrestato

È successo lo scorso 30 marzo. L’uomo ha inseguito in auto la donna, l’ha ferita al volto e poi è fuggito: per lui è scattata la custodia cautelare in carcere

Ha inseguito in auto la ex violando il divieto di avvicinamento, l'ha ferita al volto e poi è fuggito. Per un uomo di Velletri, in provincia di Roma, è così scattata la custodia cautelare in carcere. I fatti si sono svolti il 30 marzo.

La vicenda

La donna aveva chiamato la polizia raccontando di essere stata inseguita e aggredita dall'ex che aveva anche il braccialetto elettronico. L'uomo, secondo il racconto dell'ex, l'aveva inseguita, si era avvicinato alla sua macchina inveendo e sferrando un pugno sul finestrino, che, rompendosi l'ha ferita al volto. Poi è fuggito. I poliziotti in seguito hanno trovato l'auto dell'uomo, uscita di strada e precipitata in un burrone.

Il racconto della donna

La donna ha riferito che il suo ex 'non aveva accettato la fine della relazione sentimentale', e che a causa sua aveva dovuto cambiare abitudini e anche casa. A metà gennaio lo aveva denunciato, ottenendo il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'ex avrebbe tuttavia continuato a perseguitarla e a mandarle numerosi messaggi tramite social, utilizzando in alcuni casi anche profili falsi, e tramite WhatsApp.