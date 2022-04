Covid Lazio, 7.591 nuovi casi. Lieve calo delle terapie intensive

Le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.155 (+3). “Incidenza e valore rt sono in lieve calo”, ha spiegato l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato

Su un totale di 51.958 tamponi, di cui 42.566 antigenici, nel Lazio oggi si registrano 7.591 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 14,6%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 76, cinque in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.155 (+3). Sono 15 i decessi riportati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 5.220. I casi a Roma città sono a quota 3.624. "Incidenza e valore rt sono in lieve calo", ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato.