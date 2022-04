Papa Francesco mostra la bandiera ucraina da Bucha. VIDEO

"Ieri, proprio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera", ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI parlando del massacro nella città ucraina e mostrando una bandiera di colore azzurro e verde. "Questa bandiera viene dalla guerra - ha spiegato -, proprio da quella città martoriata Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano, salutiamoli e preghiamo insieme con loro", ha aggiunto facendo salire sul palco vicino a lui un gruppo di bambini, alcuni recando anche disegni. "Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra sana - ha affermato il Pontefice - questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino". Papa Francesco ha, quindi, regalato ai bambini, uno a uno, delle grandi uova di Pasqua. "Ec è duro essere dovuti andare in un'altra terra per una guerra", ha concluso.