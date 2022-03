Fosse Ardeatine, Mattarella ricorda le vittime dell'eccidio nazista

Parenti delle vittime: "Bisogna credere nella pace"

"Davanti ai nostro occhi scorrono immagini di fame, di miseria e di un esodo di massa - spiega il presidente dell'Associazione nazionale famiglie italiane martiri, Francesco Albertelli, alla commemorazione - ma abbiamo la certezza che anche questa volta in fondo a questa immane tragedia ritornerà la luce. Un mondo migliore è possibile così come un'Europa in pace. Solo il dialogo la tolleranza e la pace sono la base per una società libera e giusta. Noi familiari dei martiri ardeatini apriamo il nostro cuore a tutti i martiri e continueremo a fare memoria e a difendere valori che loro ci hanno trasmesso. Proprio per questo vogliamo ancora credere nella pace e nella democrazia", ha concluso Albertelli.