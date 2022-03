Covid Lazio, 9.235 nuovi casi. In aumento i ricoveri

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 71, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.116 (+19)

Su un totale di 58.716 tamponi, di cui 47.123 antigenici, nel Lazio oggi si registrano 9.235 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 15,7%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 71, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.116 (+19). Sono 20 i decessi riportati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 7.107. I casi a Roma città sono a quota 4.576.