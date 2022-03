Roma, al Maxxi incontro sul progetto Flumen dedicato a parchi e fiumi

Il progetto Flumen

Flumen - Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma - è stato ideato dall’artista e ingegnere specializzato in sostenibilità ambientale Andrea Conte – Studio Andreco e realizzato dall’associazione Climate Art Project insieme a molti partner sul territorio. Nel corso delle prime due annualità (2020, 2021), l’artista ha condotto insieme ai partner di progetto indagini, ricognizioni, monitoraggi partecipati, raccolte dati, ricerche, interventi di piantumazione e naturalmente azioni performative che hanno coinvolto soggetti esperti e cittadini, famiglie, bambini, esplorando lo stato dei fiumi di Roma nella Capitale, soprattutto le aree del Tevere, dell’Aniene e del Parco di Veio. Aule Verdi è il nome dato agli interventi di riforestazione sperimentali che uniscono pratiche sociali ed artistiche con quelle ambientali legate alle Nature-Based Solutions, le soluzioni che si basano sui processi naturali per ripristinare gli ecosistemi contaminati dagli esseri umani. Flumen è promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso Pubblico Eureka!Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE e con un'importante rete di partner artistici e scientifici: Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR IRET, CNR IBPM, Università degli Studi La Sapienza, Università Roma TRE, MAXXI, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Baruchello, Insieme per l’Aniene Onlus, CSA-Semi di Comunità, Fondazione smART, ARPA LAZIO, Agenda Tevere, Joint Cultural Initiatives. Il progetto Flumen è anche inserito nelle azioni triennali previste dal Contratto di Fiume Tevere relativo all'asta fluviale da Castel Giubileo alla foce.

L'incontro del 22 marzo

Nell’ambito dell’incontro sarà proiettato per la prima volta il video Tiberina, che racconta la Parata Tiberina degli Inizi, performance collettiva diretta dall’artista visivo Andrea Conte - Studio Andreco prodotta da Romaeuropa Festival, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Santa Cecilia e Zètema per la Festa di Roma 2020 di Roma Capitale. La proiezione, introdotta dai saluti di Irene De Vico Fallani, Responsabile Ufficio Programmi di approfondimento del Maxxi, sarà affiancata da un momento di approfondimento che coinvolgerà l’artista Andrea Conte – Studio Andreco, Laura Passatore, ricercatore CNR IRET, la storica dell’arte Amanda Boetzkes, la critica d’arte Teresa Macrì.