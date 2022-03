Roma, sequestrati beni per un milione di euro a un narcotrafficante

L'uomo era stato arrestato, dopo 16 anni di latitanza, il 26 maggio 2021 con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il 50enne deve scontare una pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione

Beni per un valore complessivo di un milione di euro, riconducibili a D.C., 50enne più volte condannato per narcotraffico, sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, a conclusione delle indagini patrimoniali e bancarie coordinate della procura di Roma e dalla Direzione distrettuale antimafia. L'odierno provvedimento si inserisce nella strategia di contrasto alle associazioni criminali con disposizioni e provvedimenti sui loro patrimoni che gli inquirenti ritengono frutto di attività illecite.

Il sequestro

Sequestrato un appartamento, nella disponibilità materiale della figlia del 50enne, del valore di circa mezzo milione di euro, un conto corrente bancario con circa 400mila euro e una cassetta di sicurezza, contenete quattro Rolex. L'uomo era stato arrestato, dopo 16 anni di latitanza, il 26 maggio 2021 con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il 50enne deve scontare una pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione. I Carabinieri, in previsione del compleanno della figlia, si erano appostati per giorni davanti alla casa della madre del soggetto. Dopo aver notato un uomo entrare repentinamente all'interno dello stabile i militari avevano deciso di fare irruzione nell'appartamento trovando cosí il latitante mentre tentava di nascondersi nella camera da letto.