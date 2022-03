Caro benzina: pescherecci di Fiumicino fermi in porto, presidio a Roma

Terzo giorno di sciopero contro il caro carburante per i pescherecci della marineria di Fiumicino, prima nel Lazio per quantitativo di pescato e seconda per numero di imbarcazioni dopo Anzio

Questa mattina, assieme ad altre marinerie, si terrà una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma per chiedere l'intervento del Governo per sostenere la filiera della pesca ed alimentare, le imprese ed i lavoratori. "La situazione è difficile e non nutriamo molto ottimismo", riferisce Gennaro Del Prete, presidente della Cooperativa Pesca Romana.