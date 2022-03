Roma, picchiò la compagna fino a ucciderla: condannato a 24 anni

L'uomo, un clochard, venne fermato alcuni giorni dopo l'omicidio con l'accusa di aver aggredito la 40enne, anche lei senza fissa dimora. La donna era stata trovata da un passante in gravi condizioni in un parco della Montagnola

È accusato di avere ucciso di botte la sua compagna nel maggio del 2020 in un parco di Roma, nella zona Eur. Per questo un clochard romeno è stata condannato a 24 anni di carcere dalla prima corte d'assise della Capitale. L'uomo, che venne fermato alcuni giorni dopo l'omicidio dai carabinieri del nucleo investigativo, è accusato di avere aggredito Maria Drabikova, una 40enne slovacca senza fissa dimora. La donna era stata trovata da un passante in gravi condizioni in un parco della Montagnola. Dopo il trasferimento in ospedale è morta a causa delle ferite inferte dall'uomo. Nei confronti dell'imputato la Procura aveva sollecitato l'ergastolo.