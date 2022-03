Roma, operava fingendosi il padre primario: accusato di falso

Dovrà affrontare un processo il medico specializzando accusato di aver operato al posto del padre in almeno 52 interventi chirurgici eseguiti tra il 2017 e il 2018 nel reparto di urologia dell'ospedale di Roma San Filippo Neri. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Messaggero. Il 37enne, Matteo Sampalmieri, è accusato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Le accuse

A portare l'uomo in tribunale insieme al padre, primario di Urologia ora deceduto, è stato l'ex direttore della Asl Roma 1. Alla denuncia si sono accompagnate le testimonianze degli operatori sanitari dell'ospedale, i quali hanno confermato la sola presenza dello specializzando in sala, non controllato dal medico strutturato di turno. Inoltre, secondo le accuse, sulle cartelle cliniche dei pazienti sarebbe stato riportato solo il cognome del medico che ha eseguito l'intervento e non il nome, in modo da confondere la figura del padre con quella del figlio.