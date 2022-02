Maltempo, interventi dei pompieri a Civitavecchia per forte vento

Dalle prime ore del giorno i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti, cornicioni e insegne pubblicitarie

Dalle prime ore del giorno, a causa del forte vento, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti, cornicioni ed insegne pubblicitarie. Le richieste di soccorso al centralino dei pompieri continuano visto l'imperversare di forti raffiche.

Gli interventi a Civitavecchia

Alle 10 sono stati allertati dalla Polizia di Stato per delle lastre di marmo distaccatesi dalla parete di un'attività commerciale, in Corso Centocelle angolo Largo Arditi del Popolo. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e con l'ausilio dell'autoscala hanno rimosso le parti pericolanti.