Roma, tenta rapina all'uscita della metro: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver tentato una rapina ai danni di un 23enne fuori dalla fermata della metro Santa Maria del Soccorso il 18 febbraio. La vittima è stata medicata sul posto per lievi contusioni dal personale medico intervenuto mentre il 38enne, trovato in possesso di due coltelli, è stato portato in caserma e fermato nelle camere di sicurezza. Il suo arresto è stato convalidato ed è stato disposto il suo trasferimento in carcere in attesa del giudizio.

La tentata rapina

Secondo quanto ricostruito, il 23enne è stato aggredito alle spalle dal 38enne, nigeriano senza fissa dimora e con precedenti, che lo ha prima colpito con un pugno al volto e poi minacciato con un coltello. L'aggressore ha tentato di strappargli la borsa che portava a tracolla. Il giovane è però riuscito a divincolarsi e a fuggire attirando l'attenzione della pattuglia dei carabinieri di passaggio in quella zona. Dopo la descrizione dell'aggressore ai militari, sono partite le indagini che hanno portato all'arresto di stamattina. Il 38enne ha opposto resistenza e per bloccarlo è stato necessario l'utilizzo dello spray urticante.