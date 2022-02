Omicidio Pamela Mastropietro, Cassazione conferma ergastolo a Oseghale

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, 32enne pusher nigeriano, per l'omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro , uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata.

"Sono 4 anni che aspetto giustizia". Così ha urlato, visibilmente scossa, la madre di Pamela Mastropietro Alessandra Verni, fuori dalla Cassazione, dopo la decisione della Suprema Corte di disporre un nuovo processo, solo in merito all’aggravante della violenza sessuale. "Ammazzano, violentano, fanno a pezzi e lo Stato italiano non fa nulla", ha detto ancora la mamma di Pamela allontanandosi da piazza Cavour.

La Suprema Corte ha però annullato la sentenza d'appello con riferimento al reato di violenza sessuale, disponendo su questa accusa un appello bis che si terrà a Perugia. Se, in ipotesi, i giudici di secondo grado dovessero ritenerlo non responsabile dello stupro, la pena finale potrebbe essere diversa da quella dell'ergastolo, inflittagli dalla Corte d'assise d'appello di Ancona.

"Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata", ha detto Alessandra Verni, la mamma di Pamela, in chiesa -

Lacrime, abbracci, dediche ma anche rabbia per "una morte crudele e ingiusta" all'esterno della chiesa dove si sono svolti i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi a Macerata lo alla fine di gennaio. La famiglia chiede giustizia mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi, presente nella chiesa Ognissanti di via Appia Nuova, definisce la vicenda “un grande dolore per la città” -

Avvocato famiglia: "Madre Pamela amareggiata, per lei è supplizio"

"La madre di Pamela è amareggiata, per lei questo è un supplizio". Lo afferma l'avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro assieme ad Ippolita Naso. "È una sentenza che ci lascia l'amaro in bocca, oggi speravano oggi arrivasse la parola fine", aggiunge l'avvocato. "L'annullamento con rinvio a Perugia per l'accusa di violenza sessuale rischia di portare ad una riduzione della pena e ciò ci dispiace e amareggia", conclude il legale.

"Decisione non rappresenta novità per noi"

"La decisione di oggi non rappresenta una novità per noi - afferma uscendo dal 'Palazzaccio' - la sensazione era nell'aria: la procura di Macerata non ha mai focalizzato la patologia di cui era affetta Pamela e se questo problema fosse stato approfondito anche il profilo della violenza sessuale sarebbe stato blindato". La sentenza di oggi, aggiunge il legale, "comunque ci dice che Pamela non è morta di overdose ma per le coltellate ricevute. La mamma è molto delusa, la famiglia si aspettava il massimo della pena, ma quando un procedimento nasce viziato queste possono essere le conseguenze". Si tratterà in ogni caso, secondo l'avvocato di parte civile, di "una pena elevata, ma dopo tutto ciò che si è affrontato c’è un bel po' di amarezza. Vedremo le motivazioni, noi restiamo fermamente convinti che ricorra anche l'aggravante della violenza sessuale".