Roma, picchia la compagna: arrestato

Arrestato per maltrattamenti un 25enne nigeriano, disoccupato e con precedenti. Ieri sera l'allarme è stato dato dalla 22enne compagna dell'aggressore. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il 25enne in forte stato di agitazione, nel tentativo di impedire l'ingresso dei militari. Una volta riusciti a calmarlo e bloccarlo, i carabinieri hanno quindi raggiunto la vittima che a seguito di un immotivato attacco d'ira dell'uomo, per paura di essere picchiata, si era chiusa a chiave in camera da letto.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti è emerso che al 25enne era già stato imposto il divieto di avvicinamento alla compagna e ora è finito in manette. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto per l'aggressore il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri.